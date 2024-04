Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Wohnungseinbruchsradar in Oberhausen

Oberhausen (ots)

In der vergangenen Woche (12.-19.04.) wurden neun Wohnungseinbrüche angezeigt. In vier Fällen blieb es dank zusätzlich gesicherter Fenster und Türen beim Versuch. Innerhalb einer Straße versuchten die Täter gleich in mehrere Häuser einzubrechen. Die Täter, die früh am Morgen agierten, machten sich hierbei zunutze, dass Hautüren lediglich ins Schloss gezogen und nicht zusätzlich abgeschlossen waren.

Die Polizei appelliert deshalb an die Bürgerinnen und Bürger:

- Wenn Sie Ihr Haus verlassen, auch für kurze Zeit, schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab.

- Verschließen Sie beim Verlassen immer auch Fenster, Balkon- sowie Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster.

- Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder Ihrer Nachbarschaft.

- Informieren Sie bei verdächtigen Wahrnehmungen sofort die Polizei.

- Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, zum Beispiel in den sozialen Medien.

Informieren Sie sich auch bei unserem technischen Sicherheitsberater über Möglichkeiten, die eigenen vier Wände zusätzlich zu sichern. Möglichkeiten wie zum Beispiel die mechanische Sicherung aller Fenster und Türen, gibt es bereits für kleines Geld und bietet ein Mehr an Sicherheit.

