FW-M: Verpuffung im Anhänger (Grasbrunn)

München (ots) - Dienstag, 13. Februar 2024, 12.56 Uhr Ottobrunner Straße Am Dienstag haben zwei Kinder beim Spielen mit einem Feuerwerkskörper teilweise schwere Brand- und Schnittverletzungen erlitten. Sie wurden in eine Spezialklinik transportiert. Ein achtjähriger Bub und ein 14-jähriges Mädchen spielten mit einem Feuerwerkskörper, als dieser in den Händen ...

mehr