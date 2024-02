Feuerwehr München

FW-M: Jonas hatte es ganz eilig (Parkstadt Schwabing)

München (ots)

Dienstag, 13. Februar 2024, 19.38 Uhr

Otl-Aicher-Straße

Ein kleiner Mann ist gestern in einem Rettungswagen auf die Welt gekommen. Das Wichtigste: Mutter und Kind sind wohlauf.

Die Integrierte Leitstelle erhielt einen Notruf über eine bevorstehende Geburt und schickte einen Rettungswagen zur Einsatzstelle. Als die werdende Mutter im Rettungswagen war, kamen die Wehen in sehr kurzen Abständen. Die Einsatzkräfte forderten daraufhin weitere Kräfte für eine unmittelbar bevorstehende Geburt nach.

Gerade als der Notarzt den Rettungswagen betrat, erblickte der kleine Jonas das Licht der Welt. Zusammen mit dem ebenfalls eingetroffenen Kindernotarzt führten sie eine erste Untersuchung des Neugeborenen durch. Mutter und Kind waren zwar beide erschöpft, aber wohlauf. Der junge Mann trat seine erste Reise in einem Rettungswagen mit Intensivinkubator in die Klinik an. Die Mutter reiste in einem weiteren Rettungswagen hinterher. In der Klinik wurden die beiden wieder vereint und erholen sich nun von den Strapazen.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

