POL-HI: Verkehrsunfallflucht zw. Nettlingen und Bettrum (Söhlde)

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM-(kri)-Unbekannte Täter entnahmen in Himmelsthür zwischen dem 26.09.2023, 20:00 Uhr, und dem 27.09.2023, 04:40 Uhr, einen Gullydeckel und warfen diesen in eine Glasscheibe eines Kiosks, in der Straße An der Pauluskirche in Hildesheim. Das Glas zersplitterte und die Täter flüchteten. Zeugen, die etwas zu dem versuchten Einbruch sagen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121/939-115 in Verbindung ...

