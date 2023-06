POL-EL: Dörpen - Besitzer/in eines Vertikutierer gesucht

Haselünne (ots) - Am 1. Juni, gegen 14:45 Uhr, kam es in Haselünne in der Petersilienstraße in der Nähe eines Kiosk, zur Beschädigung des dort befindlichen Postkastens. Der Postkasten wurde offensichtlich durch in Brand setzen beschädigt. Zeugen, die Hinweise auf die unbekannte Täterschaft geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Haselünne, Tel.: 05961/958700 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte ...

