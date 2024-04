Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Sterkrader Spiel- und Sportwochenende 2024

Oberhausen (ots)

Am 27. und 28. April fand das 41. Sterkrader Spiel- und Sportwochenende statt. Die Großveranstaltung lockte in Verbindung mit einem Wochenmarkt und dem verkaufsoffenen Sonntag tausende Besucherinnen und Besucher jeden Alters in die Sterkrader Innenstadt. Aus polizeilicher Sicht verlief die Veranstaltung friedlich und störungsfrei.

