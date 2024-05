Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Wohnungseinbruchsradar in Oberhausen

Oberhausen (ots)

In der vergangenen Woche (26.04. bis 02.05.2024) sind fünf Wohnungseinbrüche in Oberhausen angezeigt worden. In drei Fällen blieb es - dank gesicherter Türen und Fenster - beim Versuch.

In einem Fall in Dümpten gelangten die Täter in den Garten des Hauses und verschafften sich durch das Fenster Zugang in die Wohnung. Hier durchwühlten sie Schubladen und Schränke.

Die Polizei rät deshalb dazu, den Einbruchschutz der eigenen vier Wände zu verbessern. Sichern Sie mögliche Schwachstellen durch den Einbau geprüfter und zertifizierter Sicherungstechnik. Der Technische Sicherheitsberater der Polizei unterstützt hierbei kostenlos und steht für Fragen zur Verfügung. Vereinbaren Sie einen Termin unter der Telefonnummer 826-4511 und sichern Sie, was Ihnen wichtig ist.

