POL-EU: Scheiben von Schule beschädigt

Bad Münstereifel (ots) - Am Sonntag (5. Mai) befuhr eine 25-jährige Kradfahrerin aus Hürth gegen 14 Uhr die Landstraße 165 von Bad Münstereifel-Nöthen kommend in Richtung Bad Münstereifel. In einer Rechtskurve geriet die 25-Jährige in den Gegenverkehr und fuhr geradeaus gegen einen Bordstein. Hierbei stürzte die Kradfahrerin in einen Grünstreifen. Es kam zu keiner Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer. Die Frau ...

mehr