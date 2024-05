Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: 3 Blutproben angeordnet

Euskirchen / Mechernich / Weilerswist (ots)

Die erste Blutprobe wurde einem 22-jährigen Fahrzeugführer gegen Mitternacht in der Freitagnacht (03.05.2024) entnommen. Obwohl ihm das Führen von Fahrzeugen aufgrund von einer starken Alkoholisierung im Rahmen eines Einsatzes an der Badewelt in Euskirchen untersagt worden war, fuhr der junge Mann mit seinem Fahrzeug nur wenige Minuten danach am Streifenwagen der Polizeibeamten mit seinem PKW vorbei. Die Beamten stoppten diesen und nahmen ihn nun mit zur Polizeiwache um ihn nun eine Blutprobe entnehmen zu lassen. Der Führerschein wurde dabei sichergestellt und ihm dauerhaft das Führen von Fahrzeugen untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

In Mechernich versuchte ein 20-jähriger Mann kurze Zeit später gegen 03.45 Uhr am Samstagmorgen sich einer allgemeinen Verkehrskontrolle zu entziehen, in dem er nicht auf die Anhaltezeichen reagiert und mit erhöhter Geschwindigkeit seine Fahrt fortsetzte. Nachdem er schließlich sein Fahrzeug anhielt, konnten die Polizeibeamten einen starken Cannabisgeruch in seinem Fahrzeug feststellen. Da zudem eindeutige Ausfallerscheinungen erkennbar waren, wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und das Führen von Fahrzeugen untersagt. Gegen ihn wurde zudem ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Weiterhin wurde eine Blutprobe einem 67-jährigen Mann in Weilerswist entnommen. Dieser fiel der Polizei im Rahmen einer Verkehrsunfallnahme auf einem Parkplatz vor einem Supermarkt auf. Zuerst versuchte noch die Ehefrau des Fahrer den Polizeibeamten zu erklären, dass sie beim Ausparken einen anderen PKW beschädigt hatte, aufmerksame Zeugen konnten jedoch den wahren Tathergang beobachten. Demnach war die Frau zum Unfallzeitpunkt im Supermarkt und der 67-jährige Ehemann steuerte das Fahrzeug. Da die eingesetzten Beamten auch in diesem Fall eine Alkoholisierung feststellten, wurde eine weitere Blutprobe angeordnet und entnommen. Der Führerschein des geständigen Fahrer wurde sichergestellt, das Führen von Fahrzeugen untersagt und eine Strafverfahren eingeleitet.

