POL-EU: Kradfahrerin in Kurve gestürzt

Euskirchen / Mechernich / Weilerswist (ots) - Die erste Blutprobe wurde einem 22-jährigen Fahrzeugführer gegen Mitternacht in der Freitagnacht (03.05.2024) entnommen. Obwohl ihm das Führen von Fahrzeugen aufgrund von einer starken Alkoholisierung im Rahmen eines Einsatzes an der Badewelt in Euskirchen untersagt worden war, fuhr der junge Mann mit seinem Fahrzeug nur wenige Minuten danach am Streifenwagen der Polizeibeamten mit seinem PKW vorbei. Die Beamten stoppten ...

mehr