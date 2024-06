Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Motorradfahrer nach Unfall verletzt- Sturz beim Abbiegen

Vlotho (ots)

(sls) Am Montagabend (3.6.) kam es in Vlotho zu einem Verkehrsunfall auf der Rintelner Straße, bei dem ein 76-jähriger Motorradfahrer verletzt wurde. Der 76-Jährige aus Vlotho befand sich mit seiner Honda CBF 1000 gegen 18.55 Uhr auf der Rintelner Straße in Fahrtrichtung Möllberger Straße. Im Einmündungsbereich des Borlefzener Kirchweges beabsichtigte er nach links in diese Einzubiegen.

Der Hondafahrer verschaltete sich beim Abbiegen und stürzte aufgrund vermutlich nicht angepasster Geschwindigkeit mit seinem Motorrad auf die Fahrbahn. Hierbei zog er sich Verletzungen im Beinbereich zu, die anschließend in einem Krankenhaus in Herford ärztlich versorgt werden mussten. Um die Sicherung des beschädigten Motorrades kümmerte sich ein Verwandter des Vlothoers. Der Sachschaden liegt bei etwa 300 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell