Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Trunkenheit im Straßenverkehr- Widerstand gegen polizeiliche Maßnahmen

Rödinghausen (ots)

(sls) Aufmerksame Zeugen beobachteten am Dienstagabend (4.6.) gegen 20.00 Uhr einen Autofahrer, der in Schlangenlinien auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes an der Bünder Straße unterwegs war. Der Fahrer versuchte seinen KIA Magentis rückwärts in eine Parklücke zu fahren, stieß hierbei im hinteren Bereich gegen einen Bauzaun. Anschließend stieg der Fahrer aus, um einen Einkauf zu tätigen.

Die zwischenzeitlich alarmierten Polizeibeamten konnten den Fahrer in seinem Auto auf dem Parkplatz kurze Zeit später antreffen. Der augenscheinlich stark alkoholisierte Fahrer reagierte aggressiv und weigerte sich seine Personalien anzugeben. Beim Versuch die Personalpapiere einzusehen, schrie der Betroffene laut herum und versuchte auf die Zeugen einzuwirken. Da es zudem den Anschein erweckte, dass der Fahrer sich anschließend der Kontrolle entziehen wollte, wurde er vor Ort festgehalten und am Boden fixiert. Die anschließende Überprüfung ergab, dass es sich um einen 35-Jährigen aus der Ukraine handelt, der mit seinem Fahrzeug in Rödinghausen unterwegs war. Ihm wurde auf der Polizeiwache in Bünde eine angeordnete Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel vorläufig sichergestellt. Nach Beendigung aller polizeilichen Maßnahmen wurde der 35-Jährige wieder entlassen. Am KIA entstand leichter Sachschaden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell