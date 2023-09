Polizei Hamburg

POL-HH: 230913-2. Verkehrshinweis für das anstehende Wochenende

Zeiten: 15.09.2023 - 17.09.2023; Orte: Hamburger Stadtgebiet

Beginnend Freitagnachmittag finden an diesem Wochenende mehrere Demonstrationen und Sportveranstaltungen im Hamburger Stadtgebiet statt. Mit Verkehrsbeeinträchtigungen ist zu rechnen.

In der Zeit von 14:00 Uhr bis 19:00 Uhr findet am Freitag in der Innenstadt ein Aufzug statt, zu dem die Veranstaltenden bis zu 10.000 Teilnehmende erwarten. Der Aufzug startet am Jungfernstieg/Bergstraße, verläuft dann weiter zum Ring 1 und führt über die Lombardsbrücke zum Stephansplatz. Die Demonstration endet schließlich am Gänsemarkt/Jungfernstieg. Neben vorübergehenden Straßensperrungen während des Aufzuges ist aber auch mit frühzeitigen (ab 06:00 Uhr) Sperrungen insbesondere im Bereich der Binnenalster, dem Gänsemarkt und dem Hauptbahnhof zu rechnen. In diesem Zusammenhang startet auch ein kleinerer Fahrradaufzug statt (ab 12:00 Uhr), der in Bergedorf beginnt und über die Stadtteile Billstedt, Horn, Hamm, Borgfelde und St. Georg zum Ausgangspunkt des Aufzuges am Jungfernstieg/Bergstraße führt.

Am Samstag findet ein Aufzug in der Zeit von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr statt, zu dem der Veranstalter bis zu 6.000 Teilnehmende erwartet.

Der Sonntag des Wochenendes ist dann sportlich geprägt: Neben dem Heimspiel des FC St. Pauli gegen Holstein Kiel wird im Bereich Wandsbek ein Halbmarathon durchgeführt, zu dem etwa 1.600 Laufbegeisterte erwartet werden. Hierfür sind erste Straßensperrungen ab Sonntagmorgen 05:00 Uhr notwendig. Die Polizei Hamburg richtet am Veranstaltungstag in der Zeit von 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr ein Infotelefon unter der Telefonnummer

040/ 4286 - 53756

ein. Darüber hinaus bietet der Veranstalter weitere Informationen unter www.halb-marathon.hamburg.

Besucherinnen und Besuchern der betroffenen Bereiche wird dringend empfohlen, mit öffentlichen, schienengebundenen Verkehrsmitteln anzureisen. Allen übrigen Verkehrsteilnehmenden wird empfohlen, die betroffenen Bereiche weiträumig zu umfahren.

