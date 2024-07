Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht/ Zeugen gesucht

Hildesheim (ots)

Nordstemmen (boe.) Am 12.07.24 in der Zeit von 11:15 Uhr bis 11:35 Uhr ereignete sich in der Berliner Straße, auf Höhe der Einmündung Hannoverscher Weg, eine Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer ist gegen den dort parkenden PKW gefahren, an welchem ein Schaden in Höhe von ca. 3000 Euro entstand.

Die Polizei bittet um Hinweise auf den unbekannten Unfallverursacher, der sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hat. Sachdienliche Hinweise zur Aufklärung nimmt die Polizei in Sarstedt unter der Rufnummer 05066-9850 entgegen.

