Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl eines Motorrads in Wallenstedt

Hildesheim (ots)

(wol) Im Tatzeitraum von Mittwoch, dem 10.07.024, 19:30 Uhr bis Donnerstag, dem 11.07.2024, 06:00 Uhr entwendeten bisher unbekannte Täter ein Motorrad (siehe Anhang) aus einer Garage im "Hohle Grund" in 31028 Gronau (Leine) OT Wallenstedt, zu welcher sie sich vorher unerlaubt Zutritt verschafft hatten. Das Polizeikommissariat Elze hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu den Tätern oder Hinweise auf den Verbleib des Motorrads geben können, werden gebeten sich mit der Elzer Polizei (Tel.: 05068-9338 0) in Verbindung zu setzen.

