POL-HI: Bockenem: Sachbeschädigung am Buchholzmarkt

Bockenem (els)- Zwischen dem 11.07.24 (20 Uhr) und dem 12.07.24 (06 Uhr) kam es im Bereich des Buchholzmarktes zu einer Sachbeschädigung. Durch einen bisher unbekannten Täter wurde die Regenrinne einer Garage in der Straße Am Papenberg beschädigt und zum Teil komplett abgerissen. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich im Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063-9010 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

