Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Bemerode: 20-Jähriger an der Stadtbahnhaltestelle überfallen - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Am Montag, 11.03.2024, ist ein 20-jähriger Mann im hannoverschen Stadtteil Bemerode von zwei Tätern heimtückisch überfallen worden. Bei dem Überfall wurde der junge Mann aus Bemerode leicht verletzt. Beute konnten die Täter nicht machen. Die Polizei sucht Zeugen, die zur Aufklärung der Tat beitragen können.

Nach den bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Döhren stieg der 20-Jährige aus Bemerode gegen 23:45 Uhr an der Stadtbahnhaltestelle "Kronsberg" in der Straße "Oheriedentrift" aus der Stadtbahn 6 aus, um nach Hause zu gehen. Zwei unbekannte Täter näherten sich dem Bemeroder von hinten. Einer der Täter trat dem 20-Jährigen in den Rücken und forderte ihn auf, sein Geld herauszugeben. Der andere Täter sprühte dem 20-Jährigen Pfefferspray ins Gesicht. Der Bemeroder flüchtete zu zwei Passanten, die an der dortigen Kreuzung an einer Ampel warteten. Gemeinsam mit den beiden überquerte der 20-Jährige die Kreuzung, danach gingen die beiden Passanten weiter. Als die Täter sahen, dass der Bemeroder wieder allein war, liefen sie auf den 20-Jährigen zu. Dieser stand bereits vor seiner Haustür und konnte schnell die Tür öffnen und sich in Sicherheit bringen. Anschließend alarmierte er die Polizei.

Der Täter, der den 20-Jährigen getreten hatte, war etwa 16 bis 18 Jahre alt, etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß und schlank. Er hatte kurze schwarze Haare, einen unrasierten, fleckigen Bart und Akne im Gesicht. Er trug eine schwarze Pufferjacke, eine blaue Hose und schwarze Schuhe mit weißer Sohle. Der zweite Täter war ähnlich groß und alt wie sein Komplize. Auch er war schlank. Er hatte mittellange schwarze Haare und trug eine schwarze Jacke.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen versuchten schweren Raubes eingeleitet und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der Tat. Insbesondere werden die beiden Passanten, die der 20-Jährige an der Ampelkreuzung ansprach, gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Zeugen die Hinweise zur Tat oder dem flüchtigen Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Döhren unter der Telefonnummer 0511 109-3617 zu melden. /san, rod

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell