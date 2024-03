POL-H: Nachtragsmeldung: Vermisster aus Burgdorf nach drei Jahren tot aufgefunden

Hannover (ots) - Nicht nur betrunken, sondern auch erheblich betrunken war ein 55-Jähriger am Samstag, 09.03.2024, am Steuer seines Autos unterwegs. Mit seiner äußerst rabiaten Fahrweise brachte er andere Verkehrsteilnehmende in Gefahr, nötigte diese und verursachte am Ende sogar einen Unfall. Die Polizei sucht ...

