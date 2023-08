Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in Arztpraxis

Linz am Rhein (ots)

Vermutlich in der Nacht zum Samstag verschafften sich unbekannte Täter Zugang in eine Zahnarztpraxis in der Linzhausenstraße, indem sie ein zum Rhein gelegenes Fenster aufhebelten. Nach ersten Ermittlungen wurde eine Geldkassette entwendet. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

