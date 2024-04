POL Schwaben Nord: Auto beschädigt

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am gestrigen Mittwoch (24.04.2024) leistete ein 85-Jähriger bei einem Einsatz in der Reichenberger Straße Widerstand. Zwei Beamte wurden dabei leicht verletzt. Gegen 11.45 Uhr wurde die Polizei über den 85-Jährigen informiert, der gegen ein Kontaktverbot verstieß. Bei Eintreffen der Polizei befand sich der 85-Jährige in seinem Auto und verweigerte die Angabe seiner Personalien. Zudem ...

