Polizei Dortmund

POL-DO: Das Präsenzkonzept Dortmund bewährt sich stetig für mehr Sicherheit in Dortmund

Dortmund (ots)

Lfd.-Nr.: 1195

Seit Anfang Juli finden konzentrierte Kontrolleinsätze in der Innenstadt und nördlichen Innenstadt von Dortmund statt (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/5572981). Weniger Straftaten, mehr Sicherheit und Ordnung und auch mehr Respekt für die Polizei sind die von Polizeipräsident Gregor Lange ausgegebenen Ziele, die seither mit einem erhöhten Personalansatz verfolgt werden.

In der vergangenen Woche konnten Einsatzkräfte der Polizei Dortmund zusammen mit den Kräften des Kommunalen Ordnungsdienstes der Stadt Dortmund zahlreiche Erfolge erzielen. Bereits am 11. Dezember wurden zwei Strafverfahren gegen zwei Fahrzeugführer wegen Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Am 12. Dezember wurde bei einer Gaststättenkontrolle in der Nordstadt ein Haftbefehl vollstreckt. Nach einer Personenkontrolle fand eine Wohnungsdurchsuchung statt, zuvor hatte man bei dieser Person eine nicht geringe Menge Betäubungsmittel festgestellt. Ein Tatverdächtiger wurde nach einem Raubdelikt am 14. Dezember in der Nordstadt festgenommen. Bei ihm wurde auch die Tatbeute (ein E-Bike) aufgefunden.

Vergangenes Wochenende (16. Und 17. Dezember) waren ca. 150 Fahrzeuge der sog. Poser- / Daterszene unterwegs. Um 23.30 Uhr wurden Einsatzkräfte nach einem Körperverletzungsdelikt angesprochen. Ein Rettungswagen wurde verständigt, da zuvor einer Person mit einer Flasche auf den Kopf geschlagen wurde. Es wurden außerdem drei tatverdächtige Personen nach einer Fahndung angehalten und kontrolliert. Zuvor hatten diese gegen 02.30 Uhr offensichtlich Scheiben von Fahrzeugen im Bereich der Lange Straße / Friedrichstraße beschädigt. Eine weitere Personengruppe (3 Jugendliche) versteckte sich im Bereich der Straße Übelgönne nach Erkennen eines Streifenwagens in einem Gebüsch. Es stellte sich heraus, dass diese zu offensichtlich ein Auto auf der Suche nach Diebesgut durchwühlt hatten. In der Josephstraße wurde gegen 03:45 Uhr eine Person durch zivile Einsatzkräfte gesichtet, welche offensichtlich einen gestohlenen Kindersitz aus einem aufgebrochenem Auto in einem Anhänger transportierte. Allein in der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden 52 Fahrzeuge kontrolliert, darunter fanden 102 Personenkontrollen statt. 52 Platzverweise wurden an unterschiedlichen Örtlichkeiten ausgesprochen, 9 Strafanzeigen wurden vorgelegt. Auch in Zukunft ist die Polizei Dortmund mit verstärkten Einsatzkräften im Bereich der Innen- und Nordstadt für Ihre Sicherheit im Einsatz.

