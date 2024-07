Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht/ Zeugen gesucht

Hildesheim (ots)

Sarstedt/ Am Festplatz (boe.) In der Zeit von Montag, dem 08.07.24, 16:30 Uhr bis zum Freitag, dem 12.07.24, 13:00 Uhr ist es in der Straße Am Festplatz zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte vermutlich beim Ausparken den dort ordnungsgemäß parkenden PKW. Im Anschluss entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, in Verbindung zu setzen.

