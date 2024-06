POL-PDNW: Trunkenheitsfahrt

Bad Dürkheim (ots) - Der seit Freitag vermisste 80-Jährige konnte am 23.06.2024, nach intensiven Suchmaßnahmen, verletzt im Bereich der Klinik Sonnenwende, in unwegsamen Gelände, aufgefunden werden. Er befindet sich derzeit in ärztlicher Behandlung im Krankenhaus. Ein großer Dank gilt allen eingesetzten Kräfte für die intensive Zusammenarbeit, die zu dem Auffinden der Person geführt hat. Rückfragen bitte an: ...

mehr