Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Schwerpunktmäßige Motorradkontrollen der Polizeidirektion Neustadt

Neustadt/Weinstraße - Bad Dürkheim (ots)

Am gestrigen Samstag-Nachmittag (22.06.2024) wurden von der Polizeidirektion Neustadt mehrere schwerpunktmäßige Motorradkontrollen durchgeführt. Ein 7-köpfiges Experten-Team des PP Rheinpfalz überwachte die beliebten Biker-Strecken an wechselnden Kontrollörtlichkeiten.Bei durchwachsenem Wetter hatten letztlich aber eher wenig Biker den Entschluss auf eine Spritztour gefasst. Es wurde an 3 verschiedenen Örtlichkeiten kontrolliert, L 499, Elmsteiner Tal, B37, Gemarkung DÜW im Bereich Jägerthal sowie L517, Gem. DÜW-Leistadt (alle Kreis Bad Dürkheim). Im Bereich Jägerthal wurde zusätzlich die Geschwindigkeitsbeschränkung, 70 km/h sind erlaubt, mittels des Einsatzes einer Laserpistole überwacht. Erfreulicherweise gab es nur einen Verstoß (87 km/h), ein PKW. Fazit: 26 kontrollierte Motorräder sowie 9 PKWs, davon 18 festgestellte Verkehrsordnungswidrigkeiten. 5x wurde eine Kontrollaufforderung zum Beheben kleinerer Fahrzeugmängel und nicht mitgeführter Dokumente ausgestellt. Jörg Ulrich vom Motorrad-Kontrolltrupp zieht eine positive Bilanz: die kontrollierten Biker waren in der Mehrzahl mit verkehrssicheren Motorrädern unterwegs, es wurden bis auf eine einzige Ausnahme keine unzulässigen technischen Veränderungen (Erlöschen der Betriebserlaubnis) festgestellt. Lärmende Bikes, die immer wieder Anwohner unzumutbar in ihrer Ruhe stören, waren ebenfalls nicht festzustellen, obwohl darauf mit einem Schallpegelmessgerät bei den Kontrollen ein spezieller Augenmerk gerichtet wurde. Laut der Polizeidirektion Neustadt wird es bis zum Ende der Motorradsaison weitere Schwerpunktkontrollen im Dienstgebiet geben. Auch die Überwachung des Durchfahrtsverbots für Motorräder auf der L499 zwischen Elmsteiner Tal und Johanniskreuz bleibt dabei weiter im Focus. Gestern wurden 11 Motorradfahrer entgegen der Verbotsbeschilderung auf der Strecke festgestellt und verwarnt. Die überregional bekannte und beliebte Biker-Strecke ist an Wochenend- und Feiertagen für Motorräder gesperrt.

