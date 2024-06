Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verdächtige Person in Neustadt-Mußbach

Neustadt/Weinstraße (ots)

Eine bislang unbekannte, männliche Person betrat am Samstag (22.06.2024), gg. 12.30 h, über ein offen stehendes Hoftor, ein Anwesen in der Uhlandstraße im Neustadter Ortsteil Mußbach. Die Person betrat über eine offene Terrassentür das Haus, ging quer durch dieses und verließ es über die Hauseingangstür. Gegenüber einem Anwohner gab die Person an, dass sie eine Werkstatt suchen würde. Die Person wird als ca. 1,80 m groß beschrieben und trug Arbeitskleidung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 06321/854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de an die Polizei in Neustadt an der Weinstraße zu wenden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell