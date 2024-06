POL-PDNW: Trunkenheitsfahrt

Gönnheim (ots) - Am Freitag den 21.06.2024 gegen 14:50 Uhr kam es in Gönnheim in der Ludwigstraße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Bewohner des Hauses kamen gerade nach Hause und wollten das Haus betreten, als ein Mann aus dem Garten des Anwesens lief. Auf Ansprache flüchtete der Mann in Richtung Ortsmitte. Die Bewohner stellten daraufhin fest, dass der Täter sich Zutritt über die Terrassentür ...

mehr