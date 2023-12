Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schwarmstedt: Unfall mit zwei Verletzten; Soltau: Unfallflüchtige/r gesucht; Heidekreis: Unfallflucht? Begehen Sie keine Straftat!

Heidekreis (ots)

07.12.2023 / Unfall mit zwei Verletzten

Schwarmstedt: Am Donnerstagmorgen kam es auf der Bundesstraße 214, zwischen der "Esseler Kreuzung" und Schwarmstedt, zu einem Verkehrsunfall. Ein 38-jähriger Kastenwagen-Fahrer aus Buchholz (Aller) übersah beim Linksabbiegen einen entgegenkommenden Transporter. Ein Zusammenstoß konnte nicht mehr verhindert werden. Der Unfallverursacher sowie der 21-jährige Transporter-Fahrer wurden leicht verletzt.

08.12.2023 / Unfallflüchtiger gesucht

Soltau: Bereits am 04.12.2023, im Zeitraum von 21:20 Uhr bis 23:05 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Carl-Benz-Straße zu einer Unfallflucht. Das geparkte Auto des Geschädigten wurde, vermutlich durch ein ausparkendes Fahrzeug, beschädigt. Zudem wurden Bruchstücke einer verchromten Zierleiste der Fahrzeugmarke Mercedes-Benz am Heck des beschädigten Autos festgestellt. Dieses Fahrzeugteil wird nach ersten Einschätzungen dem Fahrzeug des Unfallflüchtigen zugeordnet. Hinweise zur Unfallflucht nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191-93800 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell