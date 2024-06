Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Gönnheim - Beim Einbruch überrascht

Gönnheim (ots)

Am Freitag den 21.06.2024 gegen 14:50 Uhr kam es in Gönnheim in der Ludwigstraße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Bewohner des Hauses kamen gerade nach Hause und wollten das Haus betreten, als ein Mann aus dem Garten des Anwesens lief. Auf Ansprache flüchtete der Mann in Richtung Ortsmitte. Die Bewohner stellten daraufhin fest, dass der Täter sich Zutritt über die Terrassentür verschaffte und das Haus nach Wertgegenstände abgesucht hatte. Zum Diebesgut ist bislang noch nichts bekannt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch über die Onlinewache der Polizei Rheinland-Pfalz https://www.polizei.rlp.de/onlinewache oder per E-Mail unter pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen

