Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Rotlicht missachtet, Radfahrerin verletzt

Bad Dürkheim (ots)

Am Freitag den 21.06.2024 gegen 17:10 Uhr kam es in Bad Dürkheim in der Weinstraße Nord zu einem Verkehrsunfall, bei der eine Verkehrsteilnehmerin verletzt wurde. Eine 60 Jahre alte Radfahrerin aus Bad Dürkheim fuhr auf dem Radweg aus Richtung Ungstein kommend in Richtung Innenstadt. An der Querung zur B37 wollte die Radfahrerin dann bei grüner Ampel über die Bundestraße fahren. Zur gleichen Zeit fuhr ein 83 Jahre alter Mann aus Bad Dürkheim mit seinem Mercedes Benz aus Richtung Salinen kommend die B37 in Richtung Ludwigshafen. Dabei missachtete er die für ihn rot zeigende Lichtzeichenanlage und kollidierte mit der Radfahrerin. Die 60-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß glücklicherweise nicht schwerer verletzt, musste jedoch zur ärztlichen Behandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1800,- Euro.

