POL-PDNW: Haßloch - defekte Ladeklappe verursacht kurzeitige Verkehrsbehinderung

Gerolsheim (ots) - Am 23.06.2023 kam es in der Hauptstraße in Gerolsheim in einem Weingut zu einem versuchten Einbruch. Die derzeit unbekannten Täter gelangten in das Weingut über ein aufgehebeltes Fenster. Kurze Zeit darauf wurden sie vom Eintreffen des Inhabers gestört, weshalb sie unmittelbar die Flucht ergriffen. Am Tatort konnte eine zurückgelassene Taschenlampe aufgefunden werden. Diese wurde mit dem Zweck der ...

mehr