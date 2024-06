Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.06.2024 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Dörzbach: Hochwasserbeobachter versenkt Fahrzeug

Ein neugieriger Mann sorgte am Sonntagvormittag in Dörzbach für einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei, als er sich die Hochwassersituation von ganz nahem ansehen wollte. Der 54-Jährige fuhr gegen 9 Uhr mit seinem Ford Galaxy direkt auf den überschwemmten Sportplatz in der Meßbacher Straße, wo sein Auto schon nach wenigen Metern zum Stillstand kam und bis zu den Seitenscheiben unter Wasser stand. Als er nicht mehr weiterwusste, verständigte er die Rettungskräfte. Verletzt wurde er dabei nicht. Er muss nun mit einer Kostenrechnung für den Einsatz rechnen.

Mulfingen-Berndshofen: Geldkasse an Hofladen aufgebrochen

Das Polizeirevier Künzelsau sucht Zeugen, nachdem Unbekannte am vergangenen Wochenende Geld aus einer Geldkassette entwendeten. Die Täter begaben sich zwischen 20 Uhr am Freitag und 9.45 Uhr am Samstag zum Hofladen in der Buchenbacher Straße in Berndsdorf. Dort wurde eine Geldkassette, die an einem Schrank befestigt ist, aufgebrochen und das Bargeld entnommen. Die Höhe des Schadens ist bisher nicht bekannt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Künzelsau: Nach Unfall geflüchtet - Motorradfahrer ohne Führerschein unterwegs

Vermutlich weil er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, flüchtete ein 20-Jähriger am Samstag mit seiner Kawasaki von einer Unfallstelle bei Künzelsau. Der Motorradfahrer war gegen 17 Uhr auf der Bundesstraße von Künzelsau in Richtung Gaisbach unterwegs, als er in einer Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn kam. Um eine Kollision mit einem entgegenkommenden Mercedes zu verhindern, wich der 20-Jährige in Richtung der Schutzplanke aus und streifte diese. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Der Mercedes-Fahrer konnte eine Kollision durch ein Ausweichmanöver verhindern und hielt dann an. Dabei konnte er beobachten, wie der Zweiradfahrer die Schutzplanke begutachtete und dann davonfuhr. Die Polizeibeamten konnten den 20-Jährigen auf der B19 in Richtung Autobahn 6 antreffen und kontrollieren. Dabei stellte sich heraus, dass er keine gültige Fahrerlaubnis hatte. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell