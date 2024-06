Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.06.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Leingarten: Zeugen nach körperlicher Auseinandersetzung gesucht

Am frühen Sonntagmorgen gerieten mehrere Personen vor einer Leingartener Diskothek in Streit in dessen Verlauf eine Person eine Kopfplatzwunde davontrug. Gegen 05.10 Uhr wurde ein 25-Jähriger von einem bislang unbekannten Täter gestoßen, verlor daraufhin das Gleichgewicht und fiel mit dem Hinterkopf auf den Boden. Der 25-Jährige musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Täter flüchtete vor dem Eintreffen der Polizei. Er wird wie folgt beschrieben: - Ca. 1,90 m - Ca. 20 Jahre alt - Oberlippenbart - Kurze, schwarze Haare - Schwarze Hose und schwarzes Oberteil mit goldenem Aufdruck

Hinweise nimmt die Polizei Lauffen unter der Telefonnummer 07133 2090 entgegen.

Neckarsulm: Fahrzeuge beschädigt - Zeugen gesucht

Nachdem ein bislang unbekannter Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Neckarsulm mindestens drei Fahrzeuge beschädigt hat, sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können. Gegen 23.55 Uhr lief der Unbekannte die Mozartstraße entlang und stach hierbei bei drei Fahrzeugen in die Reifen. Hierbei wurde er durch eine Sicherheitskamera aufgezeichnet. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 entgegen.

Bad Friedrichshall: Porsche gestohlen - Zeugen gesucht

In der Nacht von Samstag auf Sonntag entwendeten unbekannte Täter einen Porsche Cayenne in Bad Friedrichshall Kochendorf. Das Fahrzeug war ab Samstag 20 Uhr in der Einfahrt eines Wohnhauses in der Amorbacher Straße abgestellt worden. Gegen 7 Uhr bemerkte der Fahrzeugbesitzer, dass das Fahrzeug offensichtlich entwendet wurde. Der Wert des Porsches beläuft sich auf etwa 40.000 Euro. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Erlenbach/L1101: Verletzte und hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Am Freitagabend ereignete sich auf der Landesstraße 1101 im Bereich Erlenbach ein Verkehrsunfall bei dem drei Personen leicht verletzt wurden und ein Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro entstand. Kurz vor 18 Uhr befuhr der 20-jährige Lenker eines Mercedes-Benz den Kreisverkehr der L 1101 von Binswangen in Richtung Neckarsulm. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn verlor er beim Verlassen des Kreisverkehrs die Kontrolle über das Fahrzeug und kam auf die Gegenfahrspur. Hier kollidierte das Fahrzeug mit einem entgegenkommenden Opel und einem dahinterfahrenden Audi. Der Opel wurde durch die Wucht des Aufpralls von der Fahrbahn abgewiesen und kam im Grünstreifen zum Stehen. Beide Insassen des Opels, sowie die Beifahrerin des Audi wurden durch den Unfall leicht verletzt. Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Bad Friedrichshall: Sekundenschlaf führt zu Verkehrsunfall

Vermutlich weil er sich trotz einer längeren Reise völlig übermüdet ans Steuer gesetzt hatte, schlief ein 58-jähriger Fahrer eines Audi am Freitagmittag kurzzeitig ein und verursachte in Bad Friedrichshall einen Verkehrsunfall. Der Mann befuhr gegen 12.10 Uhr mit seinem Fahrzeug die Salinenstraße in Richtung Jagstfeld, kam hierbei nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei geparkten Fahrzeugen. Im weiteren Verlauf stieß er gegen eine Gebäudefassade und kam schließlich zum Stehen. Der 58-jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und musste durch den Rettungsdienst behandelt werden. Sein Führerschein wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt.

