POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 31.05.2024

Großraum Heilbronn: Mutmaßliche Drogendealer in Haft

Zwei Männer und eine Frau stehen im Verdacht, gemeinschaftlich mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge gehandelt zu haben. Der 46-Jährige, der 53-Jährige und die 42-Jährige sollen sich unter anderem Mitte April eine nicht geringe Menge an Heroin und Kokain beschafft haben, um die Drogen im weiteren Verlauf gewinnbringend zu verkaufen.

Auf dem Rückweg von einer weiteren Beschaffungsfahrt im Bereich Aachen wurde die 42-Jährige auf einer Rastanlage der Autobahn bei Worms von Polizeibeamten am 3. Mai 2024 festgenommen. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Ermittler 310 Gramm Heroin und 7,6 Gramm Kokain sowie mehrere tausend Euro an Bargeld vor. In der Wohnung der Frau in Bretzfeld konnten zudem 50 Ecstasy-Tabletten, 6 Gramm Heroin sowie eine Schreckschusswaffe und vermeintliches Dealergeld festgestellt werden.

Der 53-Jährige wurde an seiner Wohnanschrift in Neckarsulm ebenfalls festgenommen. Dort konnten diverse Beweismittel sowie eine Schreckschusswaffe und 17 Ecstasy-Tabletten sichergestellt werden.

Der 53-jährige und die 42-Jährige Tatverdächtige wurden am 4. Mai 2024 beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Die beantragten Haftbefehle wurden erlassen und in Vollzug gesetzt, woraufhin beide in Justizvollzugsanstalten gebracht wurden.

Im weiteren Verlauf der Ermittlungen erhärtete sich gegen den 46-Jährigen der Verdacht, dass dieser gemeinsam mit den bereits festgenommen Tatverdächtigen zusammenarbeitete und den Großteil des erworbenen Betäubungsmittels im Bereich Heilbronn verkaufte. Der Tatverdächtige wurde am 23. Mai 2024 im Raum Heilbronn angetroffen und festgenommen. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung in Bad Friedrichshall wurden vier Ampullen eines synthetischen Opioids sowie mutmaßliches Dealergeld sichergestellt.

Der 46-jährige Tatverdächtige wurde am 23. Mai 2024 beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Der beantragte Haftbefehl wurde in Vollzug gesetzt und der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

