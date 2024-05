Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 31.05.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Mehrfach Alkohol an Jugendliche verkauft

Im Rahmen der Konzeption "Sicheres Heilbronn" führten Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Heilbronn zusammen mit Mitarbeitenden des Kommunalen Ordnungsdienstes der Stadt Heilbronn (KOD) am Mittwochnachmittag verstärkte Kontrollmaßnahmen in der Heilbronner Innenstadt durch. Im Mittelpunkt stand insbesondere der Kinder- und Jugendschutz. Neben zahlreichen Bürgergesprächen wurden rund 100 Personenkontrollen durchgeführt. Wenngleich die Innenstadt aufgrund der Witterung nur mäßig besucht war, konnten vierzehn Ordnungswidrigkeiten und drei Straftaten festgestellt werden. Bei den Ordnungswidrigkeiten handelt es sich um fünf gewerberechtliche Verstöße in Sisha-Bars, welche durch Angehörige des KOD aufgedeckt wurden. In einer Shisha-Bar wurde ein 16-Jähriger angetroffen. Der Jugendliche wurde umgehend aus der Gaststätte verwiesen. Des Weiteren müssen neun Personen mit einer Anzeige rechnen, da sie bei so genannten Testkäufen, durchgeführt von Angehörigen der Stadt Heilbronn und des Polizeipräsidiums, verbotswidrig branntweinhaltige Getränke an Jugendliche verkauft haben. Lediglich in einem Fall wurde die Abgabe verwehrt. Darüber hinaus erwartet drei Personen nach dem Aktionstag eine Strafanzeige. Eine Person muss sich wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln (Methadon) verantworten, eine Person hatte gegen das Arzneimittelgesetz verstoßen und eine weitere muss mit einer Anzeige wegen Diebstahls rechnen. Sowohl der Kommunale Ordnungsdienst der Stadt als auch das Polizeipräsidium werden ihre Kontroll- und Präsenzmaßnahmen weiterhin fortführen. Weitere Aktionstage im Rahmen der Konzeption Sicheres Heilbronn sind bereits in Planung.

Massenbachhausen: Diebstahl aus Pkw

Ein Unbekannter verschaffte sich in der Nacht auf Freitag Zugang zu einem Pkw in Massenbachhausen und entwendete Bargeld und mehrere Scheckkarten. Der Täter gelangte gegen 2 Uhr in den Seat, der in der Sinsheimer Straße geparkte war, indem er zwei Glaseinsätze an den Türen der Beifahrerseite einschlug. Durch die Bedienung des Türöffners mit einer Stange, geriet er in den Innenraum. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist unbekannt. Der Mann wird als 25 bis 30 Jahre alt, groß und schlank beschrieben und trug eine dunkle Jogginghose mit auffälliger Schrift im Bereich der Beininnenseite sowie einen Basecap und einen Rucksack. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Leintal unter der Telefonnummer 07138 810630 entgegen.

Bad Rappenau: Zwei Außenspiegel beschädigt Die Flucht ergriff ein unbekannter Fahrzeuglenker in der Nacht auf Freitag in Bad Rappenau, nachdem er mit seinem Fahrzeug zwei geparkte VW Polo beschädigte. Die Fahrzeuge standen zwischen 23 Uhr am Donnerstag und 7.30 Uhr am Freitag in der Straße Haller Ring. Es entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Tatfahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07262 60950 beim Polizeirevier Eppingen zu melden.

