Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 31.05.2024 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Haßmersheim: Polizeistreife betrunken die Vorfahrt genommen

Ein betrunkener Fahrradfahrer nahm einer Polizeistreife am Donnerstagabend die Vorfahrt und wurde daraufhin kontrolliert. Gegen 20.20 Uhr war der 32-Jährige mit seinem Pedelec in Haßmersheim unterwegs und missachtete die Vorfahrt eines Polizeiautos, das im Bereich der abknickenden Vorfahrtstraße in der Theodor-Heuss-Straße / Neckarstraße fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Radfahrer betrunken war. Ein Alkoholtest ergab knapp ein Promille. Ebenfalls kam der Verdacht auf, dass der Mann zusätzlich durch Cannabis berauscht war. Der 32-Jährige durfte seine Fahrt nicht mehr fortsetzen und musste in Begleitung der Polizei zur Blutentnahme ins Krankenhaus.

