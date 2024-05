Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 31.05.2024 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Kupferzell: Täter flüchten nach Geldautomatensprengung

Bisher Unbekannte sprengten am frühen Freitagmorgen einen Geldautomaten in Kupferzell. Die Täter begaben sich gegen 3.30 Uhr in eine Filiale eines Kreditinstituts in der Straße "Marktplatz" und verursachten die Sprengung des dortigen Automaten. Anschließend flüchteten sie maskiert, vermutlich mit einem silbernen Audi Q-Modell, in Richtung Feßbach. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens sowie des möglichen Diebesguts können aktuell keine Angaben gemacht werden. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern und dem Pkw verlief negativ. Ein Hubschrauber konnte aufgrund der Witterung nicht eingesetzt werden. Das Kriminalkommissariat Künzelsau hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim der Kriminalpolizei Künzelsau zu melden.

