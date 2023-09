POL-HI: Einbruch in Zahnarztpraxis in Diekholzen - Polizei sucht Zeugen

Hildesheim (ots) - Gronau (oss). In der Zeit vom 18.09.2023 bis 26.09.2023 wurden am Toilettengebäude auf dem Grillplatz am Bürgertreff Banteln mehrere Glasbausteine mit Steinen eingeworfen. Der Schaden beträgt ca. 1500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Gronau (05182-923370) in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Hildesheim Schützenwiese 24 31137 Hildesheim Polizeikommissariat Elze Telefon: 05068 / 9338-0 ...

