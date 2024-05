Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PRESSEMITTEILUNG des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.05.2024

Ilsfeld (ots)

Landkreis Heilbronn

Unterzuckerung - Dacia-Fahrer prallte mehrmals gegen die Schutzplanken und fuhr weiter

Zu einem nicht alltäglichen Unfallgeschehen kam es am Mittwochabend, gegen 19.00 Uhr, auf der Autobahn 81 in Fahrtrichtung Würzburg. Der Polizei wurde mitgeteilt, dass der Fahrer eines roten Dacia Sandero mit HN-Kennzeichen bei Ilsfeld auffällig in Schlangenlinien fahren würde. Zeugen beobachteten, dass das Auto unmittelbar vor der Ausfahrt Heilbronn/Untergruppenbach gegen die Mittelschutzplanken prallte und danach seine Fahrt in Richtung Würzburg fortsetzte. Aufgrund des gefährlichen Fahrverhaltens des Fahrers wurde er von den nachfolgenden Fahrzeugen nicht überholt. Vielmehr warnten diese die hinter dem Dacia befindlichen Fahrzeuge mittels Warnblinklicht. An der Ausfahrt Weinsberg/Ellhofen stellte eine Streife der Autobahnpolizei Weinsberg den Dacia fahrend fest. Auch dort prallte das Auto gegen die Mittelschutzplanken. Trotz erheblicher Beschädigungen setzte der Fahrer seine Fahrt mit einer Geschwindigkeit zwischen 40 und 100 km/h fort. Die Streife verfolgte nun den Dacia und gab dem Fahrer deutliche Anhaltezeichen, auf welche dieser jedoch nicht reagierte. Unmittelbar vor dem Autobahnkreuz Weinsberg prallte das Auto gegen die Schutzplanken am rechten Fahrbahnrand. Aufgrund dieses Aufpralls wurde der vordere rechte Reifen derart beschädigt, dass er sich von der Felge löste. Im weiteren Verlauf fuhr der Dacia in Richtung Würzburg weiter und prallte noch zwei Mal gegen die Mittelschutzplanken, ehe er sich im Grünstreifen am rechten Fahrbahnrand, noch vor dem Tunnel Hölzern, festfuhr. Bei der Überprüfung des 44-jährigen Fahrers, der alleine mit seinem Auto unterwegs war, stellte die Polizei fest, dass dieser vermutlich unterzuckert war und so sein auffälliges Fahrverhalten zustande kam. Da jedoch nicht auszuschließen war, dass der 44-Jährige auch unter der Einwirkung berauschender Mittel stand, wurde ihm auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Verletzt wurde der Dacia-Fahrer bei dem Unfallgeschehen nicht. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 30 000 Euro. Die Autobahnpolizei in Weinsberg, Tel. 07134 5130, sucht nun Zeugen, die durch das Fahrverhalten des 44-Jährigen gefährdet wurden bzw. das Geschehnis mittels einer sogenannten Dashcam aufgenommen haben.

Main-Tauber-Kreis

Wertheim-Bestenheid: Dreijähriger ausgebüxt

Ein dreijähriger Junge sorgte am Mittwochabend für einen Polizeieinsatz in Wertheim-Bestenheid. Gegen 18.35 Uhr wurde das Kind, nur mit einer Windel und einem T-Shirt bekleidet, an einem Pizzaimbiss in der Breslauer Straße vom dortigen Betreiber entdeckt, der daraufhin die Polizei verständigte. Da das Kind auf Fragen der Polizei hinsichtlich seiner Eltern oder seinem Zuhause nicht antworten wollte oder konnte, ging eine Streife der Wertheimer Polizei auf die Suche. Zwischenzeitlich erhielt das Kind von einer hinzukommenden Passantin eine passende Jogginghose zum Anziehen. Nach fast einer Stunde gelang es der Polizei, das Zuhause des Ausreißers zu finden. Die Mutter, die das Verschwinden ihres Kindes noch gar nicht bemerkt hatte, nahm ihren Sprössling mit großer Freude entgegen. Die Nachforschungen ergaben, dass der Ausreißer die Wohnung unbemerkt verlassen hatte und bis zu dem ca. 100 Meter entfernten Imbiss lief. Wie lange er letztendlich alleine unterwegs war, ließ sich nicht mehr klären.

Hohenlohekreis

Bretzfeld: Mann von Dach gestürzt

Ein 21-jähriger Schornsteinfeger war am Mittwochmorgen, gegen 07.25 Uhr, mit Kehrarbeiten im Kamin eines Wohngebäudes in der Benzstraße in Bretzfeld beschäftigt. Dazu begab sich der 21-Jährige auf das Dach des Hauses. Aus noch ungeklärten Gründen stürzte der junge Mann vom Dach. Der Sturz endete auf einem Balkon im oberen Bereich des Gebäudes. Der Schwerverletzte musste von der Feuerwehr mittels einer Drehleiter gerettet werden. Im Anschluss daran wurde er mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Neckar-Odenwald-Kreis

Hüffenhardt: Frontalzusammenstoß - 3 Verletzte

Zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw kam es am Mittwochabend auf der L 529 zwischen Haßmersheim und Hüffenhardt. Gegen 20.40 Uhr war eine 24-jährige VW-Fahrerin in Richtung Hüffenhardt unterwegs. Da sie vermutlich zu schnell unterwegs war, geriet sie zunächst in den Grünstreifen am rechten Fahrbahnrand. Anschließend schleuderte sie nach links über die Straße und stieß dort mit dem entgegenkommenden VW eines 35-Jährigen zusammen. Bei dem Unfall wurden der 35-Jährige sowie zwei bei ihm mitfahrende Kinder leicht verletzt. Sie wurden in einem Krankenhaus behandelt. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 20 000 Euro.

Aglasterhausen: Einbruch in Fahrradgeschäft

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, gegen 03.30 Uhr, schnitt ein Unbekannter eine Öffnung in die Außenwand eines Fahrradgeschäftes in Aglasterhausen, Im oberen Tal. Im Gebäudeinneren wurde unter anderem eine Türe aufgehebelt. Da der Einbrecher einen Alarm auslöste, brach er sein Vorhaben ab und flüchtete. Gestohlen wurde nach jetzigem Kenntnisstand nichts. Hinweise zu dem Einbrecher erbittet der Polizeiposten Aglasterhausen, Tel. 06262 9177080.

Werner Lösch

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell