Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.05.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Eberstadt: Unfall verursacht und geflohen - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person verursachte am Dienstag zwischen 8.30 Uhr und 12.30 Uhr einen Verkehrsunfall in Eberstadt und flüchtete im Anschluss. Innerhalb dieses Zeitraums prallte die Person mit ihrem Fahrzeug gegen ein am Fahrbahnrand in der Straße "Im Wiesengrund" geparkten 1er BMW. Anstatt den Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachzukommen und den Schaden zu melden, fuhr die Person davon. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinsberg unter der Telefonnummer 071349920 zu melden.

Ilsfeld: 21.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Hoher Sachschaden entstand am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Ilsfeld. Gegen 14.50 Uhr kollidierten zwei Pkw, ein Mercedes C-Klasse und ein Volvo V40, in der Beilsteiner Straße, nachdem der Mercedesfahrer beim Geradeausfahren den Vorrang des Volvo-Fahrers missachtete. Durch den Zusammenprall wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 21.000 Euro.

Offenau: Zeugen nach Einbruch in Firma gesucht

Einbrecher verschafften sich zwischen Samstag um 0 Uhr und Montag um 4 Uhr unbemerkt Zutritt zu einem Firmengelände in Offenau. Innerhalb dieses Zeitraums begaben sich die Unbekannten zu dem Gelände der Firma im Talweg, überstiegen den Zaun und entwendeten beschädigte Fahrzeugteile sowie Neuteile aus Aluminium aus einem Container und Transportboxen. Der Wert des Diebesguts wird auf circa 5.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch oder den Dieben machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bad Wimpfen unter der Telefonnummer 07063 93340 zu melden.

Heilbronn-Böckingen: Fensterscheiben beschädigt

Am Böckinger Quartierszentrum verursachten Unbekannte rund 1.600 Euro Sachschaden an den dortigen Fenstern. Zwischen Montag um 17 Uhr und Dienstag um 10 Uhr zogen die Täter die dortige Folierung der Fensterscheiben ab. Hinweise werden vom Polizeirevier Böckingen unter der Telefonnummer 07131 74770 entgegengenommen.

Heilbronn: Mit Messer ins Bein gestochen

Bei einer körperlichen Auseinandersetzung verletzte eine Frau mit einem Messer das Bein eines Mannes in Heilbronn. Die 33-Jährige und der 37-Jährige gerieten im Bereich der Moltkestraße in Streit, woraufhin die Frau ein Messer zog und damit dem Mann ins Bein stach. Der 37-Jährige wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern noch an.

Erlenbach: Gefahrgutkontrollen

29 Gefahrguttransporter wurden am Dienstag zwischen 9 Uhr und 13 Uhr auf der Autobahn 6 bei Erlenbach durch die Verkehrspolizei Weinsberg kontrolliert. Die Schwerpunkte lagen in den Bereichen Lenk- und Ruhezeiten, Ladungssicherung sowie der Gefahrgut- und Abfalltransportvorschriften. Insgesamt musste zwei Fahrern die Weiterfahrt wegen technischer Fahrzeugmängel untersagt werden, da jeweils die Bereifung massive Beschädigungen aufwies. Die beiden Laster wurden zur weiteren Überprüfung einem Gutachter vorgeführt. Vier weiteren Fahrern musste die untersagt werden, da sie ihre Ladung nicht ausreichend gegen Verrutschen gesichert haben. Im Bereich der Sozialvorschriften stellten die Beamten 14 Verstöße unter anderem gegen die Lenk- und Ruhezeiten fest.

Gundelsheim: Ladendiebe wehren sich gegen Ladendetektiv

Zwei Männer versuchten am Dienstagnachmittag mehrere Spirituosen in einem Lebensmittelmarkt in Gundelsheim zu stehlen. Gegen 14.30 Uhr waren die beiden Männer in dem Markt in der Obergriesheimer Straße und steckten sich mehrere Flaschen Schnaps in die Jacken. Als sie von dem Ladendetektiv darauf angesprochen wurden, holte einer der beiden Männer die Flaschen aus seiner Jacke, stellte sie auf den Boden und rannte davon. Den anderen Mann konnte der Ladendetektiv festhalten, obwohl sich dieser massiv wehrte. Beim Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten wurde der 40-Jährige festgenommen. Er muss sich nun wegen des räuberischen Diebstahls verantworten. Die Fahndung nach dem zweiten Täter verlief erfolglos.

