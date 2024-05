Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.05.2024 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: Wahlplakate beschädigt - Zeugen gesucht

In der Nacht von Montag auf Dienstag beschädigten Unbekannte ein Wahlplakat in Öhringen. Die Täter beschmierten das Wahlplakat in der Sindringer Straße mit schwarzer Farbe. Zeugen, die Angaben zu den Tätern oder der Tat machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden.

