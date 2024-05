Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.05.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn/Neckarsulm: Katalysatoren aus Fahrzeugen gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte bauten vergangene Woche in Heilbronn und Neckarsulm die Katalysatoren aus drei Fahrzeugen aus und entwendeten diese. In der Bruchsaler Straße in Heilbronn wurde ein Opel in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Ziel der Täter. In Neckarsulm schlugen die Unbekannten in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu und demontierten die Katalysatoren von einem Honda in der Tübinger Straße und einem Renault in der Straße "Unter dem Kelternberg". Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Verbleib des Diebesguts machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 204060 an das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen oder unter 07132 93710 an das Polizeirevier Neckarsulm.

Heilbronn: Einbrecher flüchten - Wer hat etwas gesehen?

Zwei unbekannte Männer versuchten am Samstagabend in ein Einfamilienhaus in Heilbronn einzubrechen. Gegen 23.45 Uhr machten sich die Täter am Rollladen und der Balkontüre des Gebäudes in der Binswanger Straße zu schaffen. Als die Hausbesitzerin durch Geräusche aufmerksam wurde und das Licht im Wohnzimmer anschaltete, flüchteten die Männer. Zeugen, die Angaben zu den Geschehnissen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Heilbronn: Mit über zwei Promille Unfall verursacht

Sachschaden in Höhe von circa 40.000 Euro verursachte ein 48-Jähriger am Samstagabend in Heilbronn. Der Mann war gegen 22.45 Uhr mit seinem Mercedes auf der Silcherstraße unterwegs und bog in die Alexanderstraße ein. Im Kurvenverlauf, an der Einmündung zur Waiblingerstraße, fuhr er mit seinem Fahrzeug, vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung, gegen den rechten Bordstein. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Auto und kollidierte mit einem am gegenüberliegenden Straßenrand geparkten Mercedes Sprinter und einem ebenfalls geparkten Audi A3. Der Audi wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen eine Steinwand geschoben. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine mögliche Alkoholisierung des 48-Jährigen fest. Nachdem der vor Ort durchgeführte Atemalkoholtest einen Wert von über zwei Promille zeigte, musste der Mercedes-Fahrer die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und dort einen Blutprobe abgeben. Sein Führerschein konnte nicht beschlagnahmt werden, da er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Neuenstadt am Kocher: Roller-Fahrer flüchtet vor Polizei - Zeugen gesucht

Am führen Sonntagabend flüchtete ein Roller-Fahrer in Neuenstadt am Kocher vor der Polizei. Der Fahrer eines roten Peugeot "Jetforce" sollte gegen 17.08 Uhr zwischen Buchhof und Lobbebacher Hof einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, nachdem er den Beamten im Begegnungsverkehr aufgefallen war. Das Fahrzeug hatte weder einen Rückspiegel noch war ein Kennzeichen angebracht. Nachdem der Streifenwagen gewendet wurde, beschleunigte der Fahrer des Rollers sein Fahrzeug und bog nach links auf den Radweg in Richtung Oedheim ab. Die Beamten folgten dem Flüchtenden mit Blaulicht und Martinshorn und forderten ihn mehrfach über Lautsprecher zum Anhalten auf. Dieser Aufforderung kam er allerdings nicht nach und fuhr mit circa 90 km/h weiter auf dem Radweg, auf welchem reger Verkehr herrschte, entlang. In Oedheim angekommen bog der Unbekannte nach links in die Heuchlinger Straße ab und nach der dortigen Brücke wieder nach links auf den Radweg am anderen Kocherufer. Hier mussten die Polizisten die Verfolgung abbrechen, da die Zufahrt mit Pollern für Autos gesperrt ist. Wer kann Angaben zu den Geschehnissen machen oder wurde durch die Fahrweise des Unbekannten, welcher einen blau/grauen Pullover und einen schwarz/weißen Helm trug, gefährdet? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07132 93710 an das Polizeirevier Neckarsulm.

Neckarsulm: Polizei sucht Zeugen nach Unfall

Nachdem eine unbekannte Person am Samstagnachmittag mit ihrem Fahrzeug in einen Vorgarten in Neckarsulm fuhr, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 13.15 Uhr wurde der Unfall in der Salinenstraße bei der Polizei gemeldet. Als die Beamten vor Ort eintrafen, standen zwei stark alkoholisierte Männer neben dem Fahrzeug, bei welchem die Airbags durch die Wucht des Aufpralls ausgelöst hatten. Da die 53 und 47 Jahre alten Männer keine Angaben dazu machten, wer das Auto zum Unfallzeitpunkt lenkte, mussten beide in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Ihre Führerscheine wurden einbehalten. Zum Zwecke des Spurenabgleichs beschlagnahmten die Beamten die Airbags des Mercedes. Der entstandene Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07132 93710 an das Polizeirevier Neckarsulm.

Bad Friedrichshall: Alkoholisiert Unfall verursacht - Eine Person schwerverletzt

Mit über 1,8 Promille im Blut verursachte ein Mann am Samstagabend in Bad Friedrichshall einen Unfall. Der 23-Jährige war gegen 17.55 Uhr mit seinem Audi auf der Bundesstraße 27 in Richtung Offenau unterwegs, als er, vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung, mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr geriet und mit dem Mazda eines 21-Jährigen kollidierte. Der Audi-Fahrer zog sich bei der Kollision schwere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Daher musste er eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Die fünf Insassen des Mazda blieben unverletzt. Der Sachschaden wird auf circa 13.000 Euro geschätzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war die Fahrbahn zeitweise nur einspurig befahrbar.

Untergruppenbach/Oberheinriet: Jeep gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte entwendeten in der Nacht von Freitag auf Samstag einen Jeep in Oberheinriet. Der 61-jährige Besitzer des Fahrzeugs hatte dieses am Freitagabend um 23.30 Uhr in der Unterheinrieter Straße abgestellt. Am nächsten Morgen stellte er das Fehlen des durch Keyless-Go zu öffnenden Pkws fest. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07134 9920 an das Polizeirevier Weinsberg.

Neckarsulm/Heilbronn: Wahlplakate beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Am vergangenen Wochenende wurden in Neckarsulm und Heilbronn erneut diverse Wahlplakate beschädigt. In Neckarsulm wurde ein Plakat auf der städtischen Plakatwand in der Angelstraße zerrissen. In Heilbronn wurden Plakate in der Haller Straße, der Talheimer Straße, der Hohenloher Straße und der Südstraße zerstört und teils beschmiert oder beklebt. Zeugen, die Angaben zu den Sachbeschädigungen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm oder unter 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell