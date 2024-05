Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 31.05.2024 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Mosbach: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Am Mittwochnachmittag verursachte eine unbekannte Person einen Verkehrsunfall in Mosbach und flüchtete anschließend. Zwischen 16 Uhr und 16.40 Uhr war der nun beschädigte VW Tiguan auf einem Kundenparkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Neckarelzer Straße abgestellt. Innerhalb dieses Zeitraums prallte die unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken bzw. Rangieren, gegen den Wagen. Anstatt den Verpflichtungen als unfallbeteiligte Person nachzukommen und den Schaden zu melden, fuhr sie davon. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu den Unfallfluchten machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090, zu melden.

Aglasterhausen: Einbruch in Fahrradgeschäft - Zeugen gesucht Einbrecher stiegen am frühen Donnerstagmorgen in ein Fahrradgeschäft in Aglasterhausen ein. Zwischen 3.25 Uhr und 04.15 Uhr begaben sich die Unbekannten zu dem Geschäft in der Straße "Im oberen Tal" und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten. Im Inneren durchsuchten sie das Inventar. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Einbruchs aufgenommen. Zeugen, die Angaben dazu machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Aglasterhausen, Telefon 06262 9177080, zu melden.

Adelsheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht Rund 1.500 Euro Sachschaden verursachte eine unbekannte Person am Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall in Adelsheim und fuhr anschließend davon. Ein Mercedes Sprinter stand ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der Bahnallee. Die unbekannte Person prallte mit ihrem Fahrzeug, vermutlich beim Vorbeifahren oder Rangieren, gegen den Wagen. Anstatt den Verpflichtungen als unfallbeteiligte Person nachzukommen und den Schaden zu melden, fuhr sie weiter. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen, Telefon 06281 8040, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell