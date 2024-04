Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Kontrollen in Bockenem

Hildesheim (ots)

BOCKENEM (erb). Im Rahmen der Verkehrsüberwachung stellten die Beamten der Polizei Bad Salzdetfurth am Nachmittag des 03.04.2024 zwei Verkehrsstraftaten fest:

Nachdem ein Audi-Fahrer im Bereich des Volkersheimer Stiegs mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit durch eine Spielstraße gefahren war, wurde er einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Beamten stellten hierbei fest, dass die Fahrerlaubnis des Mannes entzogen worden war und er somit nicht zum Führen des Pkw befugt gewesen ist.

Wenig später kontrollierten die Beamten einen Jugendlichen an der Straße "Am Alten Friedhof". Er befuhr in der Nähe der dortigen Bushaltestelle und Grundschule verbotswidrig den Gehweg. Neben mangelhaften Bremsen bemerkten die Polizeibeamten außerdem, dass die Versicherung des Kraftfahrzeugs erloschen war. Insofern besteht nunmehr der Verdacht eines Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz.

Die beiden Fahrzeugführer mussten ihren Weg anschließend zu Fuß fortsetzen und müssen sich nun strafrechtlich für das Fehlverhalten verantworten.

Nach den Osterferien verstärkt die Polizei Bad Salzdetfurth aktuell die Verkehrsüberwachungsmaßnahmen vor allem an Schulen, Bushaltestellen, Kindertagesstätten und Spielstraßen, um die Sicherheit für Schüler/Kinder weiter zu erhöhen. Hierzu werden die Polizisten auch in den kommenden Tagen weitere Kontrollen initiieren und in Gesprächen Schüler, Eltern und anderen Verkehrsteilnehmer für die typischen Gefahren rund um die Themenkomplexe "Schulweg", "Elterntaxis" und "richtiges Verhalten im Straßenverkehr" sensibilisieren.

