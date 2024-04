POL-HI: Zeugenaufruf: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkdeck des Kaufland-Marktes in Alfeld (Leine)

Hildesheim (ots) - GIESEN - (jpm) Aus bisher ungeklärter Ursache kam es in der vergangenen Nacht, um 02:47 Uhr, im Giesener Ortsteil Ahrbergen zu einem Küchenbrand. Zwei Menschen wurden in diesem Zusammenhang verletzt. Nach vorliegenden Erkenntnissen brach das Feuer in der Küche einer Firma aus, die sich in einer Halle in der Heinrich-Goebel-Straße befindet. Ein 46-jähriger Mann und eine 50-jährige Frau ...

