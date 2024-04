Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfallflucht -Zeugen gesucht-

Hildesheim (ots)

BOCKENEM (hep): Im Zeitraum vom 01.04.2024, 13:00 Uhr, bis 02.04.2024, 14:00 Uhr, parkte die Eigentümerin eines Pkw ihren VW Golf in der Steintorstraße. In diesem Zeitraum beschädigte ein bisher unbekannter Verursacher vermutlich mit seinem Pkw den VW Golf beim Einparken. Dabei wurde die Stoßstange und der Frontscheinwerfer des VW Golf linksseitig beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 1500 Euro zu kümmern. Aufgrund der Spurenlage am Unfallort kommt ein blauer Pkw als verursachendes Fahrzeug in Betracht. Zeugen, die Angaben zum flüchtigen Fahrzeug oder dem Unfallhergang machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/901-0 in Verbindung zu setzen.

