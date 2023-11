Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall zwischen Pedelec-Fahrer und Rad fahrenden Kindern in Jever

Jever (ots)

Am Dienstag, 21.11.23, um 13:15 Uhr, befährt ein 32-jähriger Pedelecfahrer den Geh- und Radweg an der Straße "An der alten Bundesstraße" aus Schortens kommend in Richtung Jever. Im Bereich der Einmündung zum Falkenweg kommt es zu einer Kollision mit zwei von drei auf Fahrrädern entgegenkommenden Kindern. Das Alter der Kinder wird auf etwa 10 Jahre geschätzt. Die beiden Kinder und auch der 32-Jährige kommen zu Fall und verletzen sich hierbei leicht. Die Kinder sind zum Zeitpunkt der polizeilichen Verkehrsunfallaufnahme nicht mehr vor Ort. Deren Eltern werden nun gebeten, sich unter 04461-74490 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen. Mögliche weitere Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden ebenfalls gebeten sich zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell