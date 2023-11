Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Feuer zerstört Diskothek "Twister-Dance" - Nachtragsmeldung

Sande (ots)

Wie bereits berichtet, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/5654736, kam es am gestrigen späten Abend zu einem Brand in der Diskothek "Twister-Dance" in Sande. Brandursachenermittler der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland haben nun ihre Arbeit zur Ermittlung der Brandursache aufgenommen. Verschiedene Einsatzmittel, u. a. hochauflösende Film- und Bildaufnahmen mittels Drohne, werden aktuell am Brandort eingesetzt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sind immer noch mit der Brandbekämpfung bzw. mit der Sicherung der Brandstelle beschäftigt. Es ist beabsichtigt, einen Brandsachverständiger zur Aufklärung der Brandursache heranzuziehen. Bislang gibt es noch keinerlei Hinweise auf die Ursache des Schadensfeuers.

Die Schadenshöhe dürfte im hohen sechsstelligen Bereich liegen.

Durch die noch andauernden Löscharbeiten, kommt es weiterhin zu Verkehrsbehinderungen in der Weserstraße und am Oldenburger Damm. Die gestern erfolgte Aufforderung an die Bewohner und Bewohnerinnen, Fenster und Türen geschlossen zu halten, wurde zwischenzeitlich aufgehoben.

