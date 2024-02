Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Versuchter Tageswohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus

Montabaur (ots)

Am 05.02.2024 um 19:15 Uhr kam es in der Straße Am Gäulsbach in Montabaur zu einem versuchten Wohnungseinbruch. Ein unbekannter Täter warf mit einem Stein die rückwärtig gelegene Terrassentür im Erdgeschoss des Geschädigten ein. Vermutlich wurde der Täter durch das Zurückkommen der Wohnungseigentümerin gestört und flüchtete über ein angrenzendes Blumenbeet. Anwohner konnten lediglich ein Zerbersten der Scheibe hören. Der Schaden an der Tür beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Zeugen, die dort in dem Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben werden gebeten, sich bei der Polizei in Montabaur zu melden.

