Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Wohnhausbrand

Horbach (ots)

Am Sonntag, 04.02.24 kam es gegen 21 Uhr zu einem Brand in einem Wohnhaus in Horbach, in dem 19 Asylbewerber untergebracht sind. Durch den Brand, der sich in dem Gebäude schnell ausbreitete, wurden drei Personen durch eine Rauchgasintoxikation leicht verletzt. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen ist der Brand in einem Zimmer eines Bewohners ausgebrochen. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Kriminalinspektion Montabaur bereits aufgenommen. Zur Schadenshöhe können aktuell noch keine Angaben gemacht werden. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar, die Bewohner wurden durch die Ortsgemeinde anderweitig untergebracht.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell