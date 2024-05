Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 31.05.2024 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Ingelfingen: Mann bei Unfall schwerverletzt

Ein 42-Jähriger kollidierte in der Nacht auf Freitag mit seinem Peugeot mit der Leitplanke und einem Baum, wodurch er schwere Verletzungen erlitt. Der Mann fuhr gegen 2.30 Uhr auf der Bundesstraße 19 von Hohebach in Richtung Stachhausen. Auf Höhe des dortigen Parkplatzes kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Pkw mit der Schutzplanke. Von dort wurde der Peugeot abgewiesen und kam wenige Meter nach dem Parkplatz wieder nach rechts von der Fahrbahn a und fuhr hangaufwärts in den Grünstreifen. Dort kollidierte das Auto mit einem Baum und rollte dann rückwärts auf die Fahrbahn zurück, wo es quer zum Stehen kam. Der 42 Jahre alte Fahrer wurde zur Behandlung und Blutentnahme mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist unbekannt. Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt und abgeschleppt. Die Fahrbahn musste aufgrund von ausgelaufenem Öl gereinigt werden.

Krautheim: Mit Fahrrad mehrfach überschlagen

Mit dem Rettungshubschrauber musste ein 18-Jähriger am Freitagmorgen in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem er mit seinem Fahrrad gestürzt war. Vermutlich unter dem Einfluss von Cannabis und Alkohol war der Mann gegen 7 Uhr auf der Landesstraße 515 in Krautheim in Richtung Götzstraße unterwegs. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad und fuhr in die Schutzplanke. Er stürzte und überschlug sich mehrfach. Aufgrund seiner schweren Verletzungen wurde er ins Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad entstand Sachschaden von rund 350 Euro.

